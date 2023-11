Cosa mangiare a colazione? Le opzioni più sane: per tutti, per gli studenti e per gli sportivi mattinieri

migliori risultati per memoria visiva, logica e creatività in presenza di apporti energetici per la prima colazione maggiori del 20% dell’energia totale della giornata», dice Francesca Scazzina, professore associato di Nutrizione umana all’università di Parma. Come per gli adulti si intende una colazione adeguata per quantità e qualità, cosa che non accade visto che in Italia, secondo i dati (2019) di OKkio alla Salute,.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ILGIORNALE: Messi e l'ottavo Pallone d'Oro (tra i fischi dei francesi): ecco cosa è successoAnche quest'anno non sono mancate le polemiche per l'assegnazione del Pallone d'Oro. In Francia non hanno preso bene l'ultima vittoria della Pulce. Ecco perché

Fonte: ilgiornale | Leggi di più ⮕

GRAZIA: Cosa fare ad Halloween? Ecco qualche ideaCosa fare ad Halloween? Maratona di film horror, feste in maschera e 'in cucina' sono le scelte preferite per passare la notte più paurosa

Fonte: Grazia | Leggi di più ⮕

COMINGSOONIT: Grande Fratello: Giuseppe Garibaldi duramente criticato dopo le nomination, ecco cosa è successo nella Casa (VIDEO)Giuseppe Garibaldi criticato dai concorrenti del Gf per aver nominato Alex Schwazer.

Fonte: comingsoonit | Leggi di più ⮕

VANITYFAIRIT: Mare Fuori 4: ecco cosa succederà nei primi due episodiAlla Festa del Cinema di Roma sono stati proiettati in anteprima i primi due episodi della nuova stagione della serie dei record: ecco cosa succederà. Super spoiler

Fonte: VanityFairIt | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Ecco in cosa è veramente cresciuta l'Inter di Inzaghi rispetto a un anno faL&39;edizione odierna della Gazzetta dello Sport si concentra sulla solidità difensiva dell&39;Inter e spiega quale sia la vera crescita dei nerazzurri rispetto alla passata stagione. “L’Inter

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕

TODAY_IT: Come andare in pensione prima: ecco cosa dice la manovra del governo MeloniPer il biennio 2024-2025 i lavoratori potranno riscattare i periodi non coperti da contribuzione, parificandoli a periodi di lavoro. Chi può beneficiarne, le rate, i costi...

Fonte: Today_it | Leggi di più ⮕