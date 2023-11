Cosa indossare sotto la giacca: 5 look da copiare

La coppia inossidabile composta da tailleur e camicia oggi è minata da nuovi sostituti glamour. Ecco cosa mettere sotto la giacca nel 2022Un pezzo perfetto per la bella stagione e per movimentare gli ultimi look invernali, che si presta a essere abbinato proprio con la giacca sartoriale. Attenzione ai contrasti: il consiglio è quello di puntare su due capi in nuances differenti, ma ugualmente scuri o chiari.

Blazer e dolcevita o lupetto: un’accoppiata che non stanca mai e che denota sempre una certa classe. Alcune indicazioni di styling: il maglione a mezzo collo, sotto la giacca, risulta sempre più appropriato. E per movimentare il tutto, meglio osare con tessuti, tagli e materiali diversi.L’ultima mania dello street style? Indossare il blazer come un abito.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.