«Cosa ha di bello la matematica? Scalate in solitaria e condivisione di soluzioni»

«Si può essere più o meno portati per una disciplina sportiva, ma solo con l’allenamento si raggiungono certi risultati. Così è con la matematica: costanza e intensità sono indispensabili per allenare il muscolo del pensiero astratto. All’inizio non ce l’ha nessuno. Poi, più ci si allena, facendo esercizi e problemi, più si raggiungono obiettivi ambiziosi nella matematica astratta, quella concettuale, che è la vera matematica.

In pochi secondi, gesso alla mano, risolveva problemi complessi. Devo a lui un certo gusto per la soluzione dei problemi. Ma soprattutto De Giorgi mi ha trasmesso quel modo di fare con gli allievi più orientato alla proposizione dei problemi che a dare suggerimenti nella soluzione. Lui ripeteva sempre che non ha senso indicare la strada perché ognuno ne può trovare una tutta sua ugualmente valida.

