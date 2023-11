Cos’è questa “stanza segreta di Michelangelo”

La stanza è lunga 10 metri e larga 3, con una volta dall’altezza massima di 2 metri e mezzo. Ci si accede dalla Sagrestia Nuova del museo, che fa parte del gruppo dei Musei del Bargello, e fu scoperta nel 1975, quando l’allora direttore delle Cappelle Medicee Paolo Dal Poggetto commissionò la pulitura di una zona sottostante all’abside.

L’annuncio della riapertura della stanza era stato comunicato lo scorso 26 settembre dal direttore generale dei Musei al ministero della Cultura, Massimo Osanna, e martedì sono state presentate le modalità con cui sarà possibile visitarla, in via sperimentale.

La stanza sarà aperta per le visite dal 15 novembre al 20 marzo del 2024, esclusivamente su prenotazione. Per via dell’ambiente angusto e per la tutela delle opere, potranno accedervi gruppi di un massimo di quattro persone alla volta, accompagnati dal personale del museo, per un totale di massimo 100 persone alla settimana. Nella stanza si potrà stare al massimo 15 minuti.

