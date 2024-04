Corruzione elettorale: sindaco di Triggiano e marito dell’assessora regionale ai domiciliari

Corruzione elettorale, 10 misure: ai domiciliari il sindaco di Triggiano (Bari) e il marito dell’assessora regionale Anita Maurodinoia . Che è indagata, e referente del movimento politico Sud al centro, che sono finiti agli arresti domiciliari nell’ambito di una inchiesta della Direzione distrettuale antimafia su una presunta compravendita di voti per le elezioni comunali di Triggiano del 2021.

L’indagine è stata avviata dopo il ritrovamento, il 6 ottobre del 2021 in un cassonetto per l’immondizia, di. Erano le fotocopie dei documenti che, secondo gli investigatori, chi veniva pagato doveva consegnare per permettere ai corruttori di controllare che la preferenza, acquistata al prezzo anche di 50 euro, fosse andata a buon fine. Nei confronti della Maurodinoia è stata eseguita una perquisizione e risultaanche in questa indagine. Il fascicolo è coordinato dal procuratore aggiunto Alessio Coccioli e dai pm Claudio Pinto e Savina Toscan

