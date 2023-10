Cordinier cala il poker della Virtus e rovina la prima di Pozzecco: Villeurbanne ko 84-87

Caricato a mille dalle pile nuove inserite da Pozzecco, il Villeurbanne dura pure più del previsto ma si spegne nell'ultimo minuto.

E in effetti, per reggere alle bordate sotto canestro del Villeurbanne (soprattutto grazie alle lunghe e inarrivabili leve di Fall), la Virtus si è fatta in mille pezzi: ha avuto la solita prova sontuosa di Shengelia (18 punti, 5 rimbalzi e 4 assist) e fiammate importanti da Belinelli (16) e Mickey (11), per ritornare di nuovo sugli eroismi di Cordinier.

