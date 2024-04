COPPA ITALIA: Juventus vince la semifinale d'andata contro la Lazio

COPPA ITALIA - Va ai bianconeri la semifinale d'andata: Chiesa e Vlahovic regalano il 2-0 che vale il ritorno al successo per Allegri dopo un mese di attesa (e 4 partite senza vittorie). Match di ritorno in programma all'Olimpico martedì 23 aprile.Una vittoria nelle ultime 9 uscite prima di oggi, zero nell'ultimo mese. La Juventus si affacciava "spalle al muro" a questa semifinale d'andata di Coppa Italia con la Lazio; e per un tempo i bianconeri soffrono non poco questa pressione.

Nervosi e imprecisi, faticano a trovare il tocco giusto e anche l'illusione di un rigore prima fischiato e poi levato al VAR (non senza polemiche) non aiuta. Dall'intervallo però esce una Juventus meno frettolosa e più sicura; e il buco difensivo dalla Lazio sul gran 'passante' di Cambiaso per Chiesa sblocca la gar

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



Eurosport_IT / 🏆 27. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Coppa Italia, Juventus-Lazio 2-0 nell'andata di semifinaleGol di Chiesa al 50'. Raddoppio di Vlahović al 64' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Diretta Juventus-Lazio del 2024-04-02 - 20:00:00 Coppa Italia 2023/2024Dopo la sconfitta nella gara di campionato, Allegri schiera la formazione tipo con Perin in porta al posto di Szczesny. Nella difesa a tre trovano posto Gatti, Bremer e Danilo, sulle corsie esterne ci sono Cambiaso a destra e Kostic a sinistra, in mezzo al campo McKennie e Rabiot agiranno ai lati di Locatelli. Davanti spazio al duo Vlahovic-Chiesa.

Fonte: LaStampa - 🏆 16. / 68 Leggi di più »

Coppa Italia, semifinali d'andata: alle 21 si gioca Juventus-LazioI titoli di Sky Tg24 del 2 aprile: edizione delle 19

Fonte: SkyTG24 - 🏆 31. / 55 Leggi di più »

Coppa Italia, stasera in campo Juventus-LazioSi gioca a Torino l'andata della semifinale, arbitra Massa (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »

Coppa Italia, c'è Juventus-Lazio. Allegri rischiaAll'Allianz Stadium (diretta su Canale 5) la prima semifinale. Ritorno in programma all'Olimpico il 23 aprile. Per l'allenatore bianconero un risultato positivo potrebbe essere un salvagente per una stagione deludente

Fonte: Agi Agenzia Italia - 🏆 11. / 72 Leggi di più »

Coppa Italia: Juventus-Lazio, Immobile in vantaggio su CastellanosTorna anche Luis Alberto dopo l'affaticamento muscolare (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa - 🏆 4. / 92 Leggi di più »