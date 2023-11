Coppa Italia, il Parma passa a Lecce e va agli ottavi

Gli ospiti sono passati in vantaggio alla prima occasione quando Hainaut ha rubato palla a Gallo vicino alla bandierina e ha servito Sohm che di piatto destro ha fatto 1-0. Al 20mo l'arbitro Minelli si è infortunato ed è stato sostituito dal quarto uomo Feliciani.che con un gran tiro al volo infila Brancolini. È il 2-0 con cui le due squadre vanno al riposo.

Al 31mo la rimonta giallorossa è perfezionata un giro dello stesso Strefezza, che riceve dal neo entrato Banda e pennella un bel destro a giro sul secondo palo che batte Corvi. Le squadre appaiono stanche e rassegnate ai supplementari ma a sembra in indirizzata verso i supplementari, ma nel recupero il Parma passa con una bella fuga in area di Man che mette in mezzo e trova una deviazione dei difensori leccesi. L'ultima, quella di Pongracic, fa carambolare la palla in porta.

Ultimo posto in campionato per i lancieri che si affidano a John Van't Schip per risollevare un tragico inizio di stagione Uno splendido pareggio caratterizzato dalla bella rimonta partenopea ai danni dei rossoneri dopo la doppietta nel primo tempo di Giroud

Completamente rotto uno dei finestrini anteriori. L'allenatore del Lione è stato visto con il volto insanguinato e con una benda in testa mentre lasciava l'infermeria

