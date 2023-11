Coppa Italia, il Cagliari conquista gli ottavi al 120'

Dopo le battute iniziali in cui regna l'equilibrio, sono gli ospiti che provano a premere sull'acceleratore creando diverse nitide chances in pochi minuti: le prime due portano la firma di, murato in entrambi i casi da un attento Okoye, bravissimo anche alla mezz'ora a dire di no a. Qualche istante più tardi si ripete il duello tra Oristanio e il portiere friulano, ancora una volta vinto da quest'ultimo con una parata sul tiro da fuori dell'attaccante.

Allo stadio Franchi finisce 3-0 grazie ai gol di Nico Gonzalez e M'Bala Nzola inframezzati dall'autogol di Dossena Sono una ventina le persone accusate di aver aiutato l'esponente di spicco del banditismo sardo, ora in carcere per espiare una condanna per associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga

All'Unipol Domus finisce 3-1 con i gol di Okafor, Tomori e Loftus-Cheek che ribaltano il vantaggio iniziale di Luvumbo

EUROSPORT_IT: Lapadula segna al 120', il cagliari rimonta l'Udinese e accede agli ottavi, sfiderà il MilanCOPPA ITALIA - A pochi secondi dai rigori, Gianluca Lapadula completa la rimonta del Cagliari contro l'Udinese e spedisce la squadra di Ranieri agli ottavi, dov

CALCIOMERCATOIT: Lapadula allo scadere, rimonta Cagliari a Udine: Ranieri affronterà il Milan in Coppa ItaliaCalciomercato e altro

TUTTOMERCATOWEB: Coppa Italia, avanzano Genoa, Parma e Cagliari: il tabellone, il programma e gli incrociDi seguito il quadro completo della Coppa Italia, con le gare dei sedicesimi e tutti gli incroci per il turno successivo, aggiornato dopo le tre partite andate in scena nella giornata di ieri. Questo

CORSPORT: Diretta Coppa Italia: Udinese-Cagliari 1-1 LIVECorriere dello Sport

TUTTOMERCATOWEB: Domani Udinese-Cagliari di Coppa Italia, i convocati di Cioffi: la lista degli assenti è lunghissimaAl termine della rifinitura dell'Udinese di questo pomeriggio, mister Gabriele Cioffi ha convocato 22 giocatori per la sfida contro il Cagliari di domani, ore 21, al Bluenergy Stadium valida per i sed

CORSPORT: Sedicesimi di Coppa Italia, ecco il pronostico di Udinese-CagliariLe due squadre in questa stagione si sono già affrontante nel corso della quarta giornata di campionato

