Coppa Italia: 4-2 al Lecce, Parma agli ottavi con la Fiorentina

Buona la prova dei ducali, soprattutto nel primo tempo, sul fronte Lecce, primi quarantacinque minuti da cancellare, paga la formazione inedita, che registra i debutti di Brancolini e Berisha, in cui gli errori individuali si sono rivelati determinanti. L'arbitro della gara Minelli, al 23' del primo tempo, ha accusato un problema muscolare e ha dovuto cedere il posto al quarto ufficiale Feliciani.

