Coppa di Germania, clamorosa eliminazione del Bayern Monaco: passa una squadra di terza divisione! E De Ligt...

Il difensore olandese, infatti. è stato costretto al cambio durante il primo tempo, dopo appena 19′. Al suo posto è entrato Laimer. Inter, con l'Atalanta si accende anche il mercato: è la sfida di Scamacca, ma nel mirino c'è ScalviniJuve, avanti tutta per Samardzic: il like e lo juventino che andrà a UdineJuve, accordo con Locatelli per il rinnovo: cifre e dettagliRecupero, Coppa d'Africa, contratto: Osimhen torna a Napoli dopo una settimana in Nigeria

SKYSPORT: Coppa di Germania, Saarbrucken-Bayern Monaco: dove vedere il match in tv e in streamingSu Sky Sport Calcio e in streaming su NOW

CORSPORT: Union Berlino fuori dalla Coppa di Germania, Bonucci resta a guardareVince 1-0 lo Stoccarda: undicesimo ko consecutivo per la squadra dell'ex Juve, eliminata ai sedicesimi. Il Wolfsburg fa fuori il Lipsia (1-0)

SKYSPORT: Coppa di Germania, i risultati del secondo turnoLeggi su Sky Sport l'articolo Coppa di Germania, i risultati del secondo turno

SKYSPORT: Bayern Monaco, infortunio per de Ligt contro il SaarbruckenInfortunio per un difensore in Coppa di Germania

CMDOTCOM: Bayern Monaco, Davies in scadenza: Real Madrid pronto a far follieAlphonso Davies, terzino canadese classe 2000, ha un contratto col Bayern Monaco in scadenza il prossimo giugno e, al momento, non ci sono grossi sviluppi circa il rinnovo dell&39;accordo. Con questi

GOALITALIA: De Ligt spaventa il Bayern Monaco: infortunio al ginocchio, bavaresi in ansiaIl difensore olandese ex Juventus esce prima della mezz'ora contro il Saarbrucken per un guaio al ginocchio.

