Cooperanti uccisi a Gaza, Netanyahu apre un'indagine

“Questo succede in guerra e – ha aggiunto – apriremo un’indagine. Siamo in contatto con i governi coinvolti e faremo di tutto per assicurare che questo non accada più”.Gaza, 7 cooperanti uccisi. Netanyahu: “Raid non intenzionale”.

Ma fonti israeliane smentiscono: “L’Idf pensava ci fosse un membro di Hamas”Gaza, ciò che rimane dell’ospedale di Shifa dopo il ritiro dell’esercito israeliano. Il direttore: “Fuori uso per sempre”

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



fattoquotidiano / 🏆 45. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Netanyahu: 'Avanti con la guerra a Gaza, altrimenti Israele ha perso'Nella Striscia sarebbe stato ucciso il numero 3 di Hamas

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Israele, tensione con Usa: 'Avanti a Gaza, decide Netanyahu'Per un report dell'intelligence di Washington, il premier israeliano è a rischio. La replica: 'Non siamo un protettorato'

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Gaza, Netanyahu alza la voce con Biden: il messaggio agli Usa'Siete contro Hamas ma ci dite di non proseguire'

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Gaza, per l’intelligence Usa Netanyahu “è in crisi di consensi”: la sua leadership è…Crisi di consensi per Benjamin Netanyahu e la sua sopravvivenza come primo ministro è “a rischio“. È quanto rivela il rapporto annuale dell’intelligence statunitense sulle minacce alla sicurezza degli Usa.

Fonte: fattoquotidiano - 🏆 45. / 51 Leggi di più »

Israele Hamas, news guerra Gaza oggi 15 marzo 2024Gaza, Netanyahu: 'Cessate il fuoco? Richieste Hamas irrealistiche'

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »

Gaza, attacco a Rafah: Netanyahu dà il via liberaVenti civili uccisi a Gaza in attesa degli aiuti, Israele nega responsabilità

Fonte: Adnkronos - 🏆 8. / 77 Leggi di più »