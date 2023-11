Conversazioni arbitro-sala Var, gol annullati a Kean

Fa ascoltare le conversazioni tra arbitro e sala Var in occasione di alcuni episodi controversi nelle partite di campionato in Serie A. Il piatto forte della puntata di oggi, riferita alla decima giornata, è due gol annullati all'attaccante bianconero Moise Kean. Il primo per un fuorigioco millimetrico, il secondo per un fallo su Faraoni. Kean il giocatore del Verona... Eh questa è una manata, porca miseria... Dà una mano sul volto.

Milan-Ibrahimovic, la situazione dopo l'incontro con Cardinale. Zilliacus: 'Inter, Mbappé con me non sarebbe un sogno. Pronto a trattare con Zhang'. Skriniar polemico: 'Marotta parla, ma l'Inter sa com'è andata'. Roma, effetto Lukaku: con Big Rom in campo 16 punti in 8 partite. E il futuro... Intermania, la verità di Szczesny e il 'gioco' di Allegri: le differenze con la Juve da scudetto. Accedi ora alla tua casella di posta e clicca sul link che ti abbiamo inviato e in pochi secondi entrerai a far parte della community di Calciomercato.com

:

CMDOTCOM: Juve, gli audio tra arbitro e Var sui gol annullati a Kean: 'Fuorigioco e manata'Open Var. Dazn fa ascoltare le conversazioni tra arbitro e sala Var in occasione di alcuni episodi controversi nelle partite di campionato in Serie A. Il piatto forte della puntata di oggi, riferita alla

Fonte: cmdotcom | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: 11^ di Serie A, le ultime LIVE: Allegri con Kean-ChiesaDi seguito le ultime dai campi dell'11° turno di Serie A raccolte dagli inviati di TMW: Articolo in aggiornamento! BOLOGNA-LAZIO 1-0 - Il tabellino Marcatore: 1' st Ferguson (B) BOLOGNA (4-2-3-1): Sk

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

FATTOQUOTİDİANO: Arriva l’Indie Book Fest a Milano: un viaggio nel mondo del self publishingUna giornata di incontri, approfondimenti e conversazioni sul tema del self

Fonte: fattoquotidiano | Leggi di più »

GOALITALİA: 'Questa è una manata, porca miseria...': l'audio VAR sui goal annullati a Kean in Juventus-VeronaSvelato nel corso di 'Open VAR' il dialogo del VAR in Juventus-Verona. Gervasoni: 'Il fallo di Kean su Faraoni andava colto in campo'.

Fonte: GoalItalia | Leggi di più »

TUTTOMERCATOWEB: Fiorentina-Juventus, le formazioni ufficiali: c'è Kean e non Vlahovic, quante sorprese ItalianoScendono in campo alle 20:45 Fiorentina e Juventus per la sfida serale della 11^ giornata di Serie A. Sorprese nell’undici di Italiano, che tiene fuori Milenkovic e deve rinunciare anche a Bonaventu

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

REPUBBLİCA: Diretta Fiorentina - Juventus (0-1) Serie A 2023/2024Cartellino giallo per Kean per gioco pericoloso.

Fonte: repubblica | Leggi di più »