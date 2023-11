Convergenza tra Meloni e Schlein sulla violenza sulle donne

Le posizioni, su molti temi, sono - e restano - distanti. Ma se c'è un argomento su cui, nelle ultime ore, si è registrata un'inedita convergenza tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein, è la violenza sulle donne. L'ultimo passo in questa direzione è la telefonata di questa mattina tra le due.

Una conversazione in cui, secondo quanto trapelato finora, il capo del governo e la leader del Pd, la numero uno della maggioranza e quella dell'opposizione, hanno concordato che la politica debba dare (o almeno, provarci) un'immagine unitaria. Senza spaccature di parte. Perché la violenza, ma anche il substrato culturale 'maschilista e patriarcale' che spesso ne è alla base, si può - e si deve - affrontare tutti insieme, hanno concordato le due





