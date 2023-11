Contrabbando, trasporta dalla Svizzera orologi di lusso non dichiarati: denunciato

I finanzieri del comando provinciale di Varese hanno sottoposto a ispezione l'auto guidata da un cittadino cinese, residente a Milano, presso il valico di Clivio San Pietro. Poco prima i militari della compagnia di Gaggiolo avevano fermato l’uomo, in ingresso in Italia proveniente da Lugano, per un controllo volto a escludere l’introduzione in Italia di merci in.

L'uomo, che opera a Milano nell'ambito della ristorazione etnica e che ha dichiarato di aver acquistato gli orologi poche ore prima in una nota gioielleria del Canton Ticino, è stato denunciato e dovrà rispondere di contrabbando aggravato con evasione dei diritti di confine pari a circa 60.000 euro. Gli orologi e l'auto, considerata strumentale alla commissione del reato, sono stati sequestrati e posti a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

