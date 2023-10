Continua il tour del ct Spalletti, oggi in visita al centro sportivo dell'Empoli: le immagini

natti, ha fatto visita agli azzurri al Carlo Castellani Computer Gross Arena. Il Ct - si legge nel comunicato dell'Empoli - ha incontrato il Presidente Fabrizio Corsi, il Direttore Sportivo Pietro Accardi e il tecnico Aurelio Andreazzoli, storico compagno di studi a Coverciano e suo vice sulle panchine di Udinese e Roma, per poi assistere alla seduta mattutina degli azzurri e salutare Luperto e compagni.

Un vero e proprio ritorno a casa per il Ct, che trent’anni fa nella città toscana ha chiuso la sua carriera da calciatore e iniziato quella da allenatore passando dalle giovanili alla prima squadra, con cui ha ottenuto una doppia promozione dalla Serie C1 alla Serie A.

Frosinone, visita speciale oggi alla Città dello Sport di Ferentino: presente il ct azzurro SpallettiCherubini e l'esordio con la sua Roma:"Indescrivibile. Il coronamento di tanti sacrifici"Quando si gioca la Supercoppa Italiana? Alla prossima sosta un sopralluogo in ArabiaAdani pubblica l'audio privato di De Zerbi prima del 2-0 all'Ajax:"Ciao Lele, ho la pelle d'oca"Zaire-Emery, classe 2006, fa impazzire il Milan. headtopics.com

Leggi di più:

TuttoMercatoWeb »

Fiorentina, Commisso: 'Ci voleva questa vittoria dopo il ko con l'Empoli, avanti così'Al termine di Fiorentina-Cucaricki, il Presidente viola Rocco Commisso ha parlato ai media presenti: “Ci voleva dopo l’Empoli. I ragazzi hanno giocato bene, andiamo avanti così” Oggi è arrivat Leggi di più ⮕

Frosinone, visita speciale oggi alla Città dello Sport di Ferentino: presente il ct azzurro SpallettiGiornata speciale in casa Frosinone, dove quest'oggi in visita di cortesia alla 'Città dello Sport' di Ferentino è arrivato CT della nazionale Luciano Spalletti. L'allenatore azzurro ha visitato il Leggi di più ⮕

Corriere dello Sport in apertura con l'intervista a Mazzarri: 'Il mio calcio alla Spalletti''Il mio calcio alla Spalletti' scrive il Corriere dello Sport in apertura quest'oggi. Intervista all'ex tecnico fra le altre del Napoli, Walter Mazzarri. L'allenatore si racconta: dal legame con il Na Leggi di più ⮕

I bonifici per i bonus casa costano di più: cosa significa questa nuova stretta del governoAumentano le ritenute d'acconto collegate agli accrediti parlanti per le agevolazioni edilizie: ora la trattenuta delle banche che fungono da sostituto di... Leggi di più ⮕

Empoli-Atalanta: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streamingEmpoli-Atalanta (lunedì 30 ottobre con calcio d&39;inizio alle ore 18.30 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la decima giornata di campionato in Serie A. La cura Andreazzoli sta Leggi di più ⮕

Soulé-Italia, Spalletti in pressing: visita a Frosinone e colloquio per la NazionaleIl CT della Nazionale ospite ieri alla Città dello Sport di Ferentino, centro d’allenamento del Frosinone. Ma il classe 2003 ha le idee chiare. Leggi di più ⮕