Conti deposito, rendimenti oltre il 5% annuo: meglio scegliere il conto libero o vincolato?

: sia ad agosto che a settembre la crescita su base mensile è stata contenuta e il tasso di inflazione su base annuale sta lentamente regredendo. Nel mese di agosto l’Indice generale dei prezzi al consumo al lordo dei tabacchi (NIC) è cresciuto dello 0,3% rispetto al mese precedente, mentre nel mese di settembre l’aumento è stato dello 0,2%. Su base annua i prezzi sono aumentati, rispettivamente, del 5,4% ad agosto e del 5,3% a settembre.

L’andamento del tasso di inflazione suggerisce che l’aumento dei prezzi al consumo possa raggiungere a breve il suo picco e ci si potrebbe aspettare una discesa dei prezzi nei prossimi mesi. Per i risparmiatori, questo è une per proteggere i propri risparmi dalla perdita del potere d’acquisto causata dall’inflazione. Approfittando di rendimenti elevati si possono mettere a frutto i propri risparmi semplicemente indirizzandoli a un conto deposito.

