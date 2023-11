Conti correnti e di deposito, chi sfonda il muro del 5%: da illimity a Ing

. Per i vecchi clienti, Banca illimity alza i tassi sul conto di deposito legato al conto corrente Premium al 6% lordo annuo sulle scadenze da 3 a 5 anni della linea non svincolabile, e al 5,2% quella svincolabile. Il nuovo tasso sulle scadenze dai 12 ai 24 mesi della linea non svincolabile è del 5,2%, per quella svincolabile è del 4,2%.

Anche Ibl Banca ha alzato al 4% il tasso lordo annuo sulle scadenze da 6 a 36 mesi sul conto di deposito.. Prorogata al 17 gennaio 2024 la promozione sul conto corrente libero ControCorrente, che ai nuovi clienti riconosce per 12 mesi il tasso del 3,3% lordo annuo fino a 50 mila euro. Per il primo anno il canone è gratuito, poi lo si può azzerare in tre modi: accreditando stipendio o pensione; mantenendo una giacenza media superiore a 5 mila euro;.

L’offerta è valida anche per i vecchi clienti che entro il 30 novembre 2023 apporteranno nuova liquidità sul proprio conto . Il tasso base del Conto Arancio si alza dallo 0,5% all’1%. Inoltre, sugli investimenti in fondi comuni per un minimo di 20 mila fino a 500 mila euro, effettuati attraverso il servizio di consulenza remota di Ing MyMoneyCoach, la banca promette sullo stesso importo un rendimento lordo annuo del 4,75% per 12 mesi sul deposito vincolato Arancio, fino al 31 dicembre 2023 . headtopics.com

Lazio, patto di non belligeranza Lotito-Sarri: i conti si fanno a fine stagioneIn un periodo di divorzi facili e controversie, un accordo verbale sta regolando il rapporto tra Claudio Lotito e Maurizio Sarri. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, in uno dei loro ultimi Leggi di più ⮕

Energia, il caos delle bollette: i conti in tasca al mercato (libero e no)L’analisi di Ferruccio de Bortoli sulla liberalizzazione energetica che è di nuovo sul tavolo del governo Leggi di più ⮕

Muzzi racconta Frattesi a CM: 'Lo segnalai a Bruno Conti dopo un derby con la Lazio'I riflettori sono accesi su un derby di Giovanissimi regionali classe &39;99, Roma-Lazio. Tra i biancocelesti c&39;è un biondino che va su ogni pallone. Corre come un indemoniato, non si ferma Leggi di più ⮕

Multe non pagate, recupero crediti e pignoramento dai conti correntiMulte non pagate, recupero crediti e pignoramento dai conti correnti Leggi di più ⮕

Soumahoro, così sono stati spesi i soldi delle donazioni. «Oltre 19mila euro per alimenti e abiti»Vestiti, alimenti, sponsorizzazioni per video: Striscia La Notizia fa i conti in tasca... Leggi di più ⮕

‘Tale e quale show’, la tv che vince quando parla alle famiglieLa trasmissione tra reality e talent è condotta su Rai1 da Carlo Conti Leggi di più ⮕