Conte: Manovra? Unica certezza è che stanno aumentando le tasse

"Stanno litigando la stanno ancora scrivendo la manovra.

L'unica certezza è che stanno aumentando anche le tasse", le parole di Giuseppe Conte alla manifestazione per la pace a Roma. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev

Manovra, Renzi: 'Destra aumenta tutte le tasse, si vede che Berlusconi non c'è più''Si vede che Silvio Berlusconi non c'è più purtroppo. Si vede dal fatto che questi hanno aumentato le tasse su tutto. La destra ha aumentato tutte le tasse'. Così Matteo Renzi in un video sui social. 'Dicono di essere per la famiglia e hanno aumentato la tassa sugli assorbenti, hanno aumentato l'Iva sui pannolini, sul latte in polvere, sulla casa. Leggi di più ⮕

