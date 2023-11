Consulenti del Lavoro, eletto il nuovo Consiglio nazionale dell’Ordine

Rinnovato per il triennio 2023-2026 il Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro. 450 delegati, provenienti da tutta Italia in rappresentanza dei consigli provinciali, si sono dati appuntamento a Roma sabato scorso, 28 ottobre, per determinare la nuova composizione dell’organo apicale di rappresentanza della categoria. .

Il nuovo consiglio nazionale dell’ordine risulta, quindi, così composto: Stefano Ansideri (Perugia); Alessandro Bensi (Prato); Daniela Broccolato (Aosta); Carla Capriotti (Ascoli); Luca De Compadri (Mantova); Rosario De Luca (Reggio Calabria); Serafino Di Sanza (Matera); Gianluca Donati (Roma); Patrizia Gobat (Venezia); Angela Losito (Barletta-Andria-Trani); Giovanni Marcantonio (Torino); Luca Paone (Milano); Paolo Puppo (Genova); Antonella Ricci (Bologna); Stefano Sassara (Udine).

