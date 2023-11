Consigliere regionale attacca la sorella di Giulia su Facebook

Forse in cerca di qualche ora di visibilità, forse spinto dall’irrefrenabile impulso di dover per forza esternare qualcosa, un consigliere regionale del Veneto, al secolo Stefano Valdegamberi, ha pensato bene di attaccare, sulla sua pagina Facebook, quanto dichiarato da Elena Cecchettin, sorella di Giulia, che in queste ore di profondo dolore sta utilizzando i riflettori che suo malgrado si ritrova puntati addosso per una lodevole opera di divulgazione sulla piaga della violenza di genere.

"Ho ascoltato a Dritto e Rovescio le dichiarazioni della sorella di Giulia - ha scritto sulla sua pagina Valdegamberi, esponente del gruppo misto eletto nella lista Zaia - e posso dire che non solo non mi hanno convinto per la freddezza ed apaticità di fronte a una tragedia così grande, ma mi hanno sollevato dubbi e sospetti che spero i magistrati valutino attentamente. Non condivido affatto la dichiarazione che ha fatto. Mi sembra un messaggio ideologico, costruito ad hoc, pronto per la recita





