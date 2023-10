Consigli Fantacalcio e Probabili Formazioni: decima giornata Serie A

Consigli Fantacalcio e le probabili formazioni della decima giornata del campionato italiano di Serie A: Inter, Milan, Juventus e tutte le altreMourinhosfidano il Milan diJuventus impegnata in casa contro il Verona. Lunedì big match all’Olimpico fra la Lazio e la Fiorentina.GENOA (4-4-2): Martinez; De Winter, Dragusin, Bani, Vasquez; Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Haps; Gudmundsson, Ekuban.

SALERNITANA (4-3-2-1): Ochoa; Mazzocchi, Gyomber, Fazio, Bradaric; Coulibaly, Maggiore, Kastanos; Candreva, Jovane; Dia.RISCHIATUTTO: Dragusin si può schierareSASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Erlic, Ferrari, Vina; Boloca, Racic; Berardi, Bajrami, Laurienté; Pinamonti.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; De Silvestri, Beukema, Calafiori, Lykogiannis; Ferguson, Freuler, Aebischer; Orsolini, Zirkzee, Saelemaekers.RISCHIATUTTO: Bajrami può esaltarsi LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Pongracic, Gallo; Kaba, Ramadani, Oudin; Almqvist, Krstovic, Strefezza. headtopics.com

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Sazonov, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Ilic, Ricci, Lazaro; Vlasic, Seck; Sanabria.RISCHIATUTTO: Kaba sta crescendo JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kostic; Vlahovic, Milik.

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Dawidowicz, Amione; Terracciano, Folorunsho, Hongla, Lazovic; Ngonge, Serdar; Djuric.RISCHIATUTTO: Bonus per Weah? CAGLIARI (4-3-1-2): Scuffet; Nandez, Dossena, Goldaniga, Augello; Deiola, Prati, Makoumbou; Mancosu; Oristanio, Luvumbo. headtopics.com

FROSINONE (4-3-3): Turati; Oyono, Okoli, Romagnoli, Marchizza; Brescianini, Barrenechea, Garritano; Soulé, Cheddira, Reinier.RISCHIATUTTO: Chi scommette su Turati?

Italia Notizie

Leggi di più:

calciomercatoit »

Probabili formazioni 10ª giornata Serie A, Fantacalcio: titolari, indisponibili, infortunati, chi schierareSERIE A - Nella Juventus tornano a disposizione i due attaccanti, che si candidano per una maglia dal 1'. Inter con Thuram e Lautaro, la Roma senza Dybala. Leggi di più ⮕

Probabili formazioni di Genoa-SalernitanaGenoa Salernitana: tutte le news sulle probabili formazioni dagli inviati di Sky Sport. Leggi di più ⮕

Lecce-Torino: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streamingLecce-Torino (sabato 28 ottobre con calcio d&39;inizio alle ore 18.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la decima giornata di campionato in Serie A. Dopo il pareggio sul campo dell&39;Udinese Leggi di più ⮕

Sassuolo-Bologna: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streamingSassuolo-Bologna (sabato 28 ottobre con calcio d&39;inizio alle ore 15.00 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la decima giornata di campionato in Serie A. Dopo la vittoria di misura ottenuta Leggi di più ⮕

Genoa-Salernitana: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streamingGenoa-Salernitana (venerdì 27 ottobre con calcio d&39;inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è l&39;anticipo che apre la decima giornata di campionato in Serie A. I padroni di casa neo-promossi Leggi di più ⮕

Lazio-Fiorentina: le probabili formazioni, dove vederla in tv e streamingLazio-Fiorentina (lunedì 30 ottobre con calcio d&39;inizio alle ore 20.45 in diretta su Dazn e Sky) è il posticipo che chiude la decima giornata di campionato in Serie A. Dopo la sconfitta Leggi di più ⮕