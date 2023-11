'Conquistare Roma'. Le minacce del predicatore legato ai terroristi

La da'wa è un'azione di proselitismo dell'Islam che significa «richiamo, appello, propaganda», ovvero «invitare il prossimo all'Islam» ed è considerato un dovere dai musulmani. In cosa consista questa azione di proselitismo Al-Astal lo dice apertamente: «Molto presto, per volontà di Allah, Roma sarà conquistata, proprio come lo è stata Costantinopoli e come è stato profetizzato dal nostro Profeta Maometto».

Come spiega Emmanuel Navon, presidente di Elnet, organizzazione israeliana che si occupa dei rapporti tra Israele ed Europa: «le persone in Occidente devono prendere molto sul serio queste parole. Israele è una dei due pilastri dell'Occidente, prima devono sconfiggere Israele e Gerusalemme per poi arrivare a Roma. Per questo dobbiamo combattere insieme e dobbiamo vincere contro il terrorismo».

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SOLE24ORE: MG, l'inglese made in China che scala la top tenBoom per MG, gruppo Saic: in Italia punta a conquistare una quota di mercato del 3%

Fonte: sole24ore | Leggi di più ⮕

CORSPORT: Coppa Italia, Cremonese agli ottavi: ecco quando sfiderà la RomaMourinho se la vedrà contro i grigiorossi di Stroppa che avevano eliminato i giallorossi nella scorsa edizione: i dettagli

Fonte: CorSport | Leggi di più ⮕

CALCIOMERCATOIT: Ci pensa sempre Coda: la Cremonese si regala la Roma e gli ottavi di Coppa ItaliaCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit | Leggi di più ⮕

CMDOTCOM: Coppa Italia, il tabellone degli ottavi: Inter-Bologna, Juve-Salernitana, Roma-CremoneseCon le gare di questi giorni prenderanno forma gli ottavi di finale di Coppa Italia, verso la finale che si giocherà a Roma il 15 maggio: di seguito tutti i risultati raccolti man mano che le partite

Fonte: cmdotcom | Leggi di più ⮕

SOLE24ORE: Manifestazioni contro il green pass in tutta Italia, disordini a RomaSono circa un’ottantina le città interessate dalle manifestazioni. Nella capitale le forze dell’ordine sono intervenute disperdendo i manifestanti anche con l’utilizzo dei mezzi blindati

Fonte: sole24ore | Leggi di più ⮕

LEGGOIT: Papa Francesco: Non dimentichiamo Ucraina, Palestina e Israele(Agenzia Vista) Roma, 01 novembre 2023 'Per favore, non dimentichiamoci della martoriata Ucraina,...

Fonte: leggoit | Leggi di più ⮕