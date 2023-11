Coniugi italiani trovati morti in casa: ipotesi di omicidio seguito da suicidio

I cadaveri di due coniugi italiani di 54 e 47 anni sono stati trovati dal figlio 24enne nella camera da letto del loro appartamento. Entrambi i corpi presentano ferite d'arma da taglio. I carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e del nucleo investigativo di Milano sono al lavoro per cercare di ricostruire l'accaduto: l'ipotesi prevalente degli investigatori è quella dell'omicidio seguito da suicidio.

Secondo gli inquirenti, è probabile che sia stata la donna (una casalinga) a sferrare diverse coltellate al marito, sorprendendolo nel sonno. Poi, con la stessa arma, ritrovata dagli inquirenti vicino al suo corpo, la donna si sarebbe suicidata. Secondo le prime informazioni, la 47enne soffriva di problemi psichiatrici e, secondo le testimonianze di alcuni parenti, avrebbe già tentato di togliersi la vita in passato

:

MEDİASETTGCOM24: Cosenza, arrestata una badante: maltrattava i coniugi che assistevaLe indagini sono scattate dopo la denuncia di una figlia dei due anziani accuditi, entrambi con gravi problemi di salute. La donna aveva notato lividi ed escoriazioni sui corpi dei genitori

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »

MEDİASETTGCOM24: Corbetta (Milano), coniugi trovati morti dal figlio: sui corpi segni di coltellateI carabinieri della compagnia di Abbiategrasso e del nucleo investigativo di Milano sono al lavoro per cercare di ricostruire l'accaduto

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Coniugi morti nel Milanese, ipotesi omicidio-suicidioLa donna con problemi psichici avrebbe colpito il marito (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: Coppia trovata morta in casa dal figlio nel milanese. «Feriti con un'arma da taglio»I cadaveri di due coniugi italiani, di 54 e 47 anni, sono stati trovati in un appartamento di via...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

LEGGOİT: Moglie e marito trovati morti in casa dal figlio, sui corpi segni di coltellate: ipotesi omicidio suicidio. LaUn 24enne ha trovato i cadaveri dei genitori accoltellati in casa. Si tratta di due coniugi...

Fonte: leggoit | Leggi di più »

LEGGOİT: Coniugi trovati morti in casa dal figlio: sui corpi segni di coltellate. Ipotesi omicidio suicidio. «La moglieIl figlio convivente, un ragazzo 24enne, ha trovato i cadaveri dei genitori accoltellati in...

Fonte: leggoit | Leggi di più »