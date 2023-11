Conferenza stampa sulla situazione a Gaza

In conferenza stampa : 'Tutti i loro membri, compresi quelli che si trovano al di fuori della Striscia di Gaza , sono morti che camminano'. E ancora: 'Finora nessun accordo sugli ostaggi, siamo determinati a combattere fino alla vittoria'. Parole forti anche dal presidente americano Joe : 'Per Hamas ogni cessate il fuoco serve per ricostituire le scorte di razzi, riposizionare i combattenti e iniziare nuovamente a uccidere i civili'.

Secondo i media israeliani, le persone uccise dal 7 ottobre al Festival musicale Nova sono state 364, e non 270 come riportato finora. Il direttore dell'afferma: 'Mancano energia, acqua e cibo, sembriamo una fossa comune'. Decine di civili sono scappati a piedi dalla struttura.'Tutti i leader di Hamas sono passibili di morte', ha proseguito Netanyahu , rispondendo alla domanda di un giornalista che chiedeva se negli obiettivi della campagna in corso contro i fondamentalisti ci fossero anche suoi leader che risiedono all'estero. 'Come ad esempio nel Qatar





