Conferenza stampa di Luciano Spalletti sulla gara contro la Macedonia del Nord

Luciano Spalletti ha presentato nella conferenza stampa la gara di domani sera contro la Macedonia del Nord, valida per le qualificazioni a Euro24. Il ct azzurro ha dichiarato la necessità di riempire bene il tempo, stare attenti e non eccedere con le cose dette. Ha anche parlato della responsabilità di indossare la maglia azzurra e delle modifiche apportate. Spalletti ha commentato anche sugli avversari da affrontare.

:

TUTTOMERCATOWEB: Italia, Bonaventura: 'Non dobbiamo caricarci di troppe pressioni, paure o preoccupazioni'Il centrocampista della Nazionale Giacomo Bonaventura ha rilasciato una intervista ai microfoni di 'Rai Sport ' a due giorni dalla sfida contro la Nord Macedonia. La squadra di Luciano Spalletti è att

Fonte: TuttoMercatoWeb | Leggi di più »

TUTTOSPORT: Giovanni Valenti, allenatore italiano, accetta la sfida di allenare in MacedoniaGiovanni Valenti, uno dei cervelli in fuga del calcio italiano, ha accettato la sfida di allenare in Macedonia con l'l’Akademia Pandev Brera Strumica. Il club è stato fondato da Goran Pandev e ha come socio la holding dell'italiano Alessandro Aleotti.

Fonte: tuttosport | Leggi di più »

CMDOTCOM: Napoli, Mazzarri e il compromesso balordo del 4-3-3 di Spalletti (e Garcia)C’è qualcosa di comico nella ricostruzione dell’ultimo casting di De Laurentiis. Ha chiamato due allenatori noti per aver utilizzato sempre dei sistemi a tre, Tudor e Mazzarri, ma avrebbe

Fonte: cmdotcom | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Croce Rossa, a Gaza nord solo 5 ambulanze, le altre distrutteL'Onu chiede una inchiesta internazionale sulle violazioni della guerra. Israele all'Onu, 'il diritto internazionale non è un patto suicida' (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

İLPOST: La Nazionale italiana di calcio gioca le ultime partite di qualificazione agli EuropeiLa Nazionale maschile di calcio italiana si prepara per le ultime due partite di qualificazione agli Europei contro Macedonia del Nord e Ucraina. La qualificazione non è ancora sicura, ma l'Italia ha la possibilità di accedere agli spareggi se arriva terza nel suo girone.

Fonte: ilpost | Leggi di più »

SKYSPORT: Prima chiamata in azzurro per Andrea Colpani e Andrea CambiasoAndrea Colpani and Andrea Cambiaso have been called up to the Italian national team for the first time. They talk about their experience and the upcoming crucial matches against North Macedonia and Ukraine for the qualification to Euro 2024.

Fonte: SkySport | Leggi di più »