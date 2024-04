Conferenza stampa dell'allenatore dell'Atalanta dopo la semifinale contro la Fiorentina

L'allenatore dell'Atalanta parla dopo la semifinale d'andata contro la Fiorentina.

L'allenatore dell'Atalanta parla dopo la semifinale d'andata contro la Fiorentina

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Fiorentina-Atalanta, semifinale di Coppa Italia: dove vederla in diretta tv e streamingDopo la vittoria della Juventus contro la Lazio, ecco la seconda semifinale d'andata di Coppa Italia. In campo Fiorentina e Atalanta per il primo atto del confronto che vale la finale. Fiorentina-Atalanta, l'orario La partita tra Fiorentina e Atalanta si giocherà allo stadio Franchi di Firenze con calcio d'inizio alle ore 21 e sarà valida come andata delle semifinali di Coppa Italia. Il ritorno si giocherà il 24 aprile. Dove vedere Fiorentina-Atalanta in diretta tv La gara Fiorentina-Atalanta sarà visibile in diretta esclusiva su Italia 1. Potrete seguire l'incontro anche con la diretta testuale sul Corriere dello Sport-Stadio. Dove vedere Fiorentina-Atalanta in streaming La partita Fiorentina-Atalanta sarà visibile anche in streaming scaricando l'app di Infinity sui vostri dispositivi smartphone, pc e tablet. La probabile formazione di Italiano FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Ranieri, Biraghi; Arthur, Bonaventura; Gonzalez, Beltran, Sottil; Belotti

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Fiorentina, tra poco Italiano in conferenza stampa dopo la vittoria sull'Atalanta23.10 - Tra poco Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, parlerà in conferenza stampa dopo la semifinale d'andata di Coppa Italia contro l'Atalanta, vinta 1-0 dalla sua squadra. Rimani colleg

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Atalanta, Gasperini: 'Contro Fiorentina sarà equilibrata, orgogliosi del momento'Leggi su Sky Sport l'articolo Atalanta, Gasperini: 'Contro Fiorentina sarà equilibrata, orgogliosi del momento'

Fonte: SkySport - 🏆 33. / 53 Leggi di più »

Domani Fiorentina-Atalanta, i convocati di Gasperini: assenti De Ketelaere e ScalviniAlla vigilia della sfida contro la Fiorentina in Coppa Italia il tecnico dell'Atalanta, Gian Piero Gasperini, ha diramato la lista dei convocati, per la gara valida per la semifinale di andata in prog

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Diretta De Rossi dopo Fiorentina-Roma: interviste in tv e conferenza stampa liveCorriere dello Sport

Fonte: CorSport - 🏆 41. / 51 Leggi di più »

Fiorentina, l’annuncio sul futuro di Italiano in conferenzaCalciomercato e altro

Fonte: calciomercatoit - 🏆 38. / 51 Leggi di più »