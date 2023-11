Conferenza stampa del commissario tecnico della Nazionale

Il commissario tecnico della Nazionale risponderà alle domande dei giornalisti presenti in occasione del primo giorno di raduno a Coverciano. L'Quali sono stati i criteri di queste convocazioni? Rimpiazzerà i tre sconvocati? Perché Immobile è stato escluso? "Io non sconvoco nessuno... Per quanto riguarda Immobile, lo riteniamo un calciatore molto importante che seguiamo sempre con totale attenzione come tutti i calciatori.

Andiamo a vedere le partite, gli allenamenti, anche se alla Lazio ancora non sono stato. In questo momento qui mi sembrava che gli altri tre che ho convocato fossero più in condizione, anche se in Champions ha fatto bene, ha realizzato un gran gol, e gli ho fatto pure i complimenti quando ci ha parlato. I criteri poi sono quelli di andare a vincere le partite che andiamo a giocare, convocare i migliori tenendo conto di tante cose. Io lavoro nella sua totalità quando faccio certe scelte"."E' dipeso un po' dal momento che stanno attraversando anche col club. Poi molte sono riconferm

:

TUTTOSPORT: Spalletti, allarme Juve! “Locatelli a casa, Cambiaso con una caviglia gonfia”Le parole del ct dell'Italia in conferenza stampa dal raduno a Coverciano. Notizie negative per due giocatori bianconeri

Fonte: tuttosport | Leggi di più »

SKYTG24: Visita della premier alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismoLa presidente del Consiglio ha visitato la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e ha sottolineato l'importanza di continuare la lotta contro la mafia e il terrorismo.

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più »

TUTTOSPORT: Juve, per Huijsen problema alla schiena: salta la nazionale, le condizioniIl difensore classe 2005 è costretto a rinunciare alla chiamata dell'Olanda U19

Fonte: tuttosport | Leggi di più »

TUTTOSPORT: Cuadrado salta la nazionale: vuole esserci per Juve-InterIl colombiano, finora impalpabile con la maglia nerazzurra, non sarà disponibile con la Colombia Ma contro la sua ex squadra vuole esserci. Nel futuro dei nerazzurri c'è però Buchanan

Fonte: tuttosport | Leggi di più »

İLMESSAGGEROİT: La Lega boccia il tram di via Nazionale: «Bisogna effettuare i test sul traffico»«Il Comune deve dimostrare alla Regione che il tram non metterà in alcun modo a...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

TUTTOSPORT: Premiazione della Hall Of fame con ospiti importanti del calcio italianoÈ il giorno della premiazione della Hall Of fame (riconoscimento istituito nel 2011 da Fondazione Museo del Calcio e Figc) con tanti gli ospiti importanti del calcio italiano presenti a Coverciano per l'edizione 2023. Gianfranco Zola , Alessandro Altobelli e Cristiana Girelli , ma anche l'ex presidente dell'Inter Ernesto Pellegrini e il giovane arbitro toscano Luca Martelli sono tra i premiati dell'edizione 2023. Riconoscimenti alla memoria sono stati consegnati ai familiari di altre grandi figure, in ruoli ed epoche differenti, come Sinisa Mihajlovic , Erno Egri Erbstein e Mario Sconcerti . Spalletti, tra la Nazionale e Totti Tra gli ospiti presenti non poteva mancare il Ct della Nazionale Luciano Spalletti che ha parlato della sifda dei suoi ragazzi: ' Fondamentale sapere che tutto questo lo facciamo per l'Italia, ognuno di noi non sarà niente finché penserà di farlo per se stesso, se invece si pensa di farlo per la patria diventerà una forza superiore

Fonte: tuttosport | Leggi di più »