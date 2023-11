Confartigianato: per l'efficienza energetica degli edifici sono necessari investimenti pubblici

Con circa 500mila lavoratori impiegati (di cui 148mila artigiani), l'edilizia rappresenta un segmento importante dell'economia italiana. Con il provvedimento 'Casa green', l'Unione Europea ha stabilito una direttiva sull'efficienza energetica degli edifici residenziali al fine di raggiungere emissioni zero entro il 2050. Questa rappresenta un'importante opportunità per la sostenibilità e per la crescita economica e occupazionale

. Tuttavia, Confartigianato ritiene che sia necessario ripensare il sistema degli incentivi nell'edilizia con una strategia a medio-lungo termine che preveda l'utilizzo di risorse pubbliche aggiuntive rispetto a quelle del PNRR e di REPowerUE. Secondo il presidente di Confartigianato, Marco Granelli, sono necessari investimenti pubblici per attuare quanto previsto dalla direttiva, e tali risorse dovrebbero essere considerate al di fuori dei vincoli di bilancio. Inoltre, l'efficienza energetica richiede l'adozione di nuove tecnologie e materiali, che a loro volta creano nuove opportunità e richiedono nuove competenze professionali

:

AGENZİA_ANSA: Salito a 242 il numero degli ostaggi di Hamas a GazaE' salito a 242 il numero degli ostaggi israeliani in mano ad Hamas e alle altre fazioni palestinesi. Lo ha fatto sapere il portavoce militare israeliano Daniel Hagari. (ANSA). (ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

AGENZİA_ANSA: Classe G, la regina degli off-road non cambia aspetto(ANSA)

Fonte: Agenzia_Ansa | Leggi di più »

LASTAMPA: 'Addio ai nomi degli uccelli che glorificano schiavisti e generali razzisti', così scatta il revisionismo per…Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e Twitter (clicca qui) Non perderti le migliori notizie e storie di LaZampa…

Fonte: LaStampa | Leggi di più »

TGLA7: Londra, scritte anti Israele al Ministero degli Esteri e alla sede di LeonardoScritte anti Israele al Ministero degli Esteri e alla sede di Leonardo a Londra nell'anniversario della Dichiarazione Balfour. La notizia su Tg La7

Fonte: TgLa7 | Leggi di più »

INTERNAZİONALE: Gli aiuti militari degli Stati Uniti all’Ucraina sono a rischioIl 2 novembre il congresso degli Stati Uniti ha cominciato a discutere di un pacchetto di aiuti militari per Israele e l’Ucraina. Su quelli per Kiev ci sono profonde divisioni. Leggi

Fonte: Internazionale | Leggi di più »

INTERNAZİONALE: Il ministro degli esteri uruguaiano si dimette per il rilascio di un passaportoIl ministro degli esteri uruguaiano Francisco Bustillo si è dimesso il 1 novembre dopo la pubblicazione di alcune registrazioni audio che riguardano il rilascio di un passaporto a un narcotrafficante di primo piano, Sebastián Marset. Leggi

Fonte: Internazionale | Leggi di più »