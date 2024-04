Concorrente cade a terra durante una prova di immunità

La concorrente è caduta a terra durante una prova immunità lanciando un urlo di dolore: tempestivo l'intervento diche è stata la prima a soccorrere l'attrice. Poi, l'inviata del programma di Canale 5 ha chiesto l'intervento dei medici che sono accorsi per visitare la concorrente.

Da subito l'infortunio è apparso serio: "Marina ti sei fatta male?", è stata la domanda di Elenoire Casalegno. "Malissimo", è stata la replica dell'attrice. "Arrivano i soccorsi per controllare - ha dettoriprendendo la linea dall'Honduras -. In questo momento ci sono io in onda ma vi posso assicurare che ci sono i medici che stanno visitando Marina, perché la salute è assolutamente prioritaria".

