Conclusa la COP28 di Dubai: accordo raggiunto per contrastare il cambiamento climatico

Mercoledì mattina si è conclusa la COP28 di Dubai, la grande conferenza sul clima delle Nazioni Unite convocata per trovare soluzioni condivise per contrastare gli effetti del cambiamento climatico. L’accordo è stato reso pubblico all’alba, dopo che i negoziati si erano prolungati fino a tarda notte.

In Italia molto commentato il fatto che il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, fosse già rientrato a Roma, con un aereo che lo aveva riportato in Italia nella serata di martedì. Mentre si diffondeva la notizia dell’accordo raggiunto a Dubai, Pichetto era negli studi Rai. In realtà Pichetto Fratin non è stato l’unico ministro europeo a non attendere la conclusione dei lavori a Dubai: per via del prolungarsi delle trattative di quasi mezza giornata rispetto al programma iniziale, anche altri suoi omologhi sono andati via martedì





