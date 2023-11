Con il Pilates via la pancia senza sudare

Non sudi, non fai troppa fatica, non rischi infortuni e nel giro di due mesi rimodelli il tuo corpo, specie nei punti critici come pancia e glutei. Ecco spiegato il successo del Pilates, una tecnica in gran voga assieme allo yoga negli anni 90 negli Stati Uniti e sempre più amata dagli italiani, come l'attrice Giorgia Surina. Naturalmente non basta fare pilates per avere la pancia pianta se insisti in comportamenti sbagliati.

Gambe e addome forti Molti esercizi si concentrano sugli addominali e sulle gambe. Non si usano pesi e si lavora sempre in allungamento, per migliorare l'elasticità, la postura, la coordinazione e l'equilibrio. «In genere le prime dieci lezioni del corso sono dedicate agli esercizi chiamati mat work, che si fanno a terra», spiega Varone. «Poi si possono alternare questi movimenti agli esercizi con le macchine».

