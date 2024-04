Con il peso di un esonero, Corini dirige l'allenamento. A Palermo cresce l'attesa

Con il peso di un esonero, Corini dirige l'allenamento. A Palermo cresce l'attesaPalermo-Grosso, avanti tutta. Si lavora per due anni e mezzo, chiusura più vicinaEditoriale di Raimondo De Magistris In Serie A solo tre allenatori sono certi al 100% di non cambiare club in estate. Sono di più quelli già certi di andare via: ci sarà una rivoluzione mai vista primaIn Serie A solo tre allenatori sono certi al 100% di non cambiare club in estate.

Sono di più quelli già certi di andare via: ci sarà una rivoluzione mai vista primaPiazza Affari, approfondimenti sulla geopolitica del mercato dei calciatori, un focus di riguardo su tattiche, match, coppe e campionati di A,B e C. Con Cristiano Cesarini e Alessandro SticozziJuventus, conferme su Stefanelli e Pompilio, con Manna al Napol

Abbiamo riassunto questa notizia in modo che tu possa leggerla velocemente. Se sei interessato alla notizia puoi leggere il testo completo qui. Leggi di più:



TuttoMercatoWeb / 🏆 13. in İT

Similar News:Puoi anche leggere notizie simili a questa che abbiamo raccolto da altre fonti di notizie.

Palermo, vittoria in amichevole con il Lommel SK: 2-1, Corini conferma la difesa a quattroSuccesso in amichevole per il Palermo contro il Lommel SK, club della famiglia City Group che milita in seconda serie belga. 2-1 il punteggio finale per i rosanero, con Corini che conferma il 4-3-3 no

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Palermo, Corini: 'La generosità non paga, ritroviamo la concretezza di inizio stagione'Un pareggio in superiorità numerica e dopo essere andati in vantaggio di due gol, poi due sconfitte. Le ultime tre gare del Palermo sono state decisamente negative, con mister Eugenio Corini che ne h

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Domani Lecco-Palermo, i convocati di Corini: out Stulac, ci sono Lucioni e MarconiIl Palermo sarà impegnato domani nel match contro il Lecco, alla ricerca di un successo per rilanciare le ambizioni di promozione. Eugenio Corini ha appena diramato la lista dei convocati. Leo Stulac

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Palermo in flessione, Corini pensa al cambio di modulo per blindare la difesaIl momento no del Palermo, una sola vittoria nelle ultime cinque gare e ben 12 gol al passivo, sta portando il tecnico Eugenio Corini a riflettere sulle scelte di formazione per rimettere in moto la s

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Palermo, Corini: 'Normale che i tifosi abbiano perso entusiasmo, tocca a noi riportarlo'Eugenio Corini, tecnico del Palermo, ha parlato in conferenza stampa dopo l'amichevole vinta con il Lommel SK. Queste le sue parole riportate da GDS.it “Non abbiamo avuto il tempo di provare cose nu

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »

Quale futuro per la panchina del Palermo - Corini si gioca tutto: senza A destino segnatoProbabilmente solo la promozione in Serie A potrebbe salvare la panchina di Eugenio Corini che nel corso di questa stagione l’ha vista più volte tremare, anche per le critiche della piazza, con la

Fonte: TuttoMercatoWeb - 🏆 13. / 72 Leggi di più »