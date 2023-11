Con Fastback debutta in Brasile secondo Suv firmato Abarth

Derivata dall'omonimo modello Fiat, commercializzato in Brasile e America Latina, la nuova proposta a ruote alte dello Scorpione monta un motore turbo a benzina da 180 Cv che assicura uno scatto da 0 a 100 km/h in 7,6 secondi e una velocità di punta di 220 km/h.Rispetto alla proposta Fiat sfoggia uno stile più sportivo e novità tecniche che promettono un piacere di guida all'altezza delle aspettative generate dal brand.

Accreditato appunto di 180 Cv di potenza massima con funzionamento a benzina, la Fastback guadagna 5 Cv con l'utilizzo dell'etanolo come carburante. Invariata, invece, in entrambi i casi la coppia massima assicurata dal quattro cilindri T270, pari a 270 Nm. Nonostante la caratterizzazione grintosa, questa Abarth mantiene caratteristiche interessanti per il fuoristrada leggero, con un altezza da terra di 215 mm, un angolo di attacco di 20 gradi e uno di uscita di 23 gradi.

“La Abarth Fastback è una Suv che traduce l'essenza dello scorpione, con un design audace unito a prestazioni sportive, attributi molto apprezzati dai brasiliani - sottolinea Herlander Zola, vicepresidente Fiat e Abarth per l'America del Sud -. Di sicuro, sposterà il mercato e attirerà l'attenzione ovunque andrà. Il lancio di Fastback Abarth è un altro passo verso l'inizio della nuova era del marchio in Brasile. headtopics.com

