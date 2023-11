Comunità ebraica di Roma, 'L'attacco in Daghestan fa impressione'

"Fanno impressione le immagini dell'assalto all'aeroporto del Daghestan e la caccia agli ebrei negli aerei, negli hotel e sui bus. Ci ricordano un capitolo terribile della storia che sembrava superato. La comunità ebraica di Roma è ragionevolmente preoccupata". Così, interpellato dall'ANSA, il presidente della Comunità ebraica di Roma, Victor Fadlun.

"Accanto a manifestanti pacifici, ce ne sono altri che non esitano ad arrampicarsi sui cancelli della Fao e a strappare la bandiera di Israele. Questa è la prova che c'è ancora chi è convinto che Israele come Stato non debba esistere, anzi che vada cancellato dalle mappe.

