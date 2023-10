Commissione Ambiente Ue approva posizione sul regolamento imballaggi. Critiche dall’Italia

Ancora una volta chi sperava in un passo indietro delle istituzioni europee in materia di sostenibilità è rimasto deluso. Martedì 24 ottobre la Commissione Ambiente dell’Europarlamento ha dato il via libera al mandato negoziale sugli imballaggi conCon questo voto, la Commissione delinea la propria posizione sulGiova ricordare che le commissioni sono composte da membri del parlamento europeo scelti in modo da rispecchiare la composizione politica dell’aula.

Il prossimo passaggio vedrà protagonista l’Assemblea plenaria del Parlamento europeo, in programma dal 20 al 23 novembre. In quella occasione, saranno chiamati a votare tutti i 705 eurodeputati, rappresentanti dei 27 Stati membri.

Dopo quella votazione, il Parlamento sarà pronto ad iniziare i negoziati finali (trilogo) con il Consiglio Ue, che deve ancora approvare la propria posizione sul tema.A margine della votazione di novembre scorso, il vicepresidente esecutivo per il Green Deal europeo, Frans Timmermans, commentò: “Le proposte di oggi riducono i rifiuti di imballaggio, promuovono il riutilizzo e la ricarica, aumentano l’uso della plastica riciclata e agevolano il riciclaggio degli imballaggi. headtopics.com

• valutare la possibilità di proporre obiettivi e criteri di sostenibilità per la plastica a base biologica entro la fine del 2025. La• fissare dei requisiti chiari per determinare quali imballaggi possano essere riutilizzati o ricaricati, nonché il(da definire in una fase successiva).

• i distributori finali di bevande e cibi da asporto nel settore Ho.re.ca (Hotellerie, Restaurant & Cafè) devono offrire ai consumatori la, le cosiddette “sostanze chimiche per sempre” e del bisfenolo, sostanze ampiamente utilizzate per rendere ignifughi o impermeabili gli imballaggi, ma associate a una serie di effetti negativi sulla salute;(plastica, legno, metalli ferrosi, alluminio, vetro, carta e cartone). Questa azione sarebbe affidata agli Stati membri. headtopics.com

Italia Notizie

Leggi di più:

Adnkronos »

Imballaggi da riutilizzare, il nuovo regolamento Ue che non piace all'ItaliaL'Unione accelera la norma per ridurre il packaging e i rifiuti. Italia contraria: 'A rischio il nostro modello virtuoso di riciclo' Leggi di più ⮕

Industria in allarme sul regolamento Ue degli imballaggiAssobibe calcola che solo per la rete dei centri di raccolta servono 3 miliardi. A rischio chiusura la filiera delle insalate in busta Leggi di più ⮕

Inter, pronti i 30mila fischietti contro Lukaku: cosa dice il regolamentoSERIE A - Domenica il ritorno di Romelu Lukaku a San Siro per il match contro l'ex Inter: la Nord distribuirà circa 30mila fischietti per prepara l’accoglienza Leggi di più ⮕

Grande Fratello, violato il regolamento durante le nomination: Angelica verrà squalificata?Una nuova controversia è esplosa dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, generata... Leggi di più ⮕

Inter, pronti i fischietti contro Lukaku: cosa dice il regolamento30.000 fischietti contro Lukaku. La protesta organizzata dalla Curva Nord dell’Inter nei confronti dell’attaccante ora in forza alla Roma, in occasione della sfida delle 18 di domenica, rappresenta Leggi di più ⮕

GF, violato il regolamento durante le nomination: Angelica verrà squalificata?Una nuova controversia è esplosa dopo l’ultima puntata del Grande Fratello, generata... Leggi di più ⮕