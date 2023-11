Commerciante di 57 anni pestato davanti al night club dopo una lite: sei arresti per tentato omicidio. Trovate

Rissa con un ferito, sei arresti resti per tentato omicidio. Per ordine del gip di Teramo e all'esito di indagini coordinate dal pm della procura teramana Enrica Medori, i carabinieri del Comando provinciale di Teramo hanno dato esecuzione stamani a sei ordinanze di custodia cautelare in carcere a carico di italiane e stranieri, a San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno).

Nella rissa erano coinvolti i sei arrestati oggi e la vittima, un commerciante di 57 anni di San Benedetto del Tronto, che ha riportato lesioni apparse subito serie. I successivi accertamenti a cui è stato sottoposto all'ospedale Madonna del Soccorso di San Benedetto hanno evidenziato lesioni interne tali da fargli rischiare la vita (prognosi di guarigione di 90 giorni). Per questo il fascicolo è stato aperto per tentato omicidio.

Rissa e spari in rissa, due feriti a Napoli: uno è graveScontro violento questa mattina all'esterno del McDonald’s di Sant’Anastasia, in via Palmentola Leggi di più ⮕

Genoa, sollievo per Gilardino: nessuna lesione per Retegui, si tratta di gestire il dolorePreoccupazione in casa Genoa per le condizioni di Mateo Retegui. L'attaccante del Genoa era rientrato a disposizione per la sfida casalinga contro la Salernitana ma alla fine ha dovuto alzare bandiera Leggi di più ⮕

Tiburtina, il capolinea dei bus per i pendolari reatini per ora resta a ostacoliRIETI - Una violazione delle regole, che causa disagi ai pendolari reatini, su cui, al momento,... Leggi di più ⮕

Il Napoli per la continuità, il Milan per dimenticare una settimana difficile: le ultime sul matchDomani in Serie A sarà giornata di grandi sfide. Al Maradona si affronteranno Napoli e Milan in uno dei due big match in programma. Gli azzurri vanno a caccia della continuità dopo le ultime due vit Leggi di più ⮕

Manovra, per le sigarette arrivano aumenti delle tasse per tutti i fumatoriUn incremento delle accise sul tabacco trasversale e multiprodotto. Il rincaro più alto per le sigarette”fai da te” con il tabacco trinciato Leggi di più ⮕

Frasi per Halloween 2023: Auguri per il 31 OttobreFrasi di Halloween 2023: le frasi più belle e divertenti per gli auguri di Halloween il 31 ottobre Leggi di più ⮕