Commenti di Rocchi e Prandelli sul fallo di Piccoli su Thiaw

Rocchi ha commentato il fallo di Piccoli su Thiaw durante la partita Lecce-Salernitana, sostenendo che la decisione dell'arbitro è stata corretta. Ha anche sottolineato che la volontarietà non è necessaria per un fallo e che l'esagerazione del contatto non dovrebbe influenzare le decisioni degli arbitri. Prandelli ha invece elogiato l'Inter per la sua solidità e la vasta rosa di giocatori che le permette di gestire gli impegni.

:

İLMESSAGGEROİT: Suggestioni antiche e sostegno per i più piccoliSuggestioni antiche e sostegno per i più piccoli. Torna anche quest’anno...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più »

TUTTOSPORT: Salernitana-Napoli, dialogo arbitro-Var: 'Cosa protestano?'. Il parere di RocchiL'episodio inerente al gol del vantaggio dei partenopei contro la squadra di Inzaghi è stato nuovamente analizzato

Fonte: tuttosport | Leggi di più »

LEGGOİT: Famiglia sfrattata per un debito di 1800 euro: «Ci ritroveremo in mezzo a una strada con due figli piccoli»Mancano poco più di due settimane e un'intera famiglia sarà...

Fonte: leggoit | Leggi di più »

CORSPORT: Partita pazza al Via del Mare: Lecce rimonta e pareggia 2-2 contro il MilanFinale pazzo al Via del Mare: rossoneri avanti con Giroud (poi espulso) e Reijnders, pareggiano Sansone e Banda. Annullato il gol vittoria di Piccoli al 94'

Fonte: CorSport | Leggi di più »

HUFFPOSTITALİA: La storia del 'gatto guerriero' Harpur abbandonato dalla madre che corre grazie a due rotelle specialiLa storia del 'gatto guerriero' ha inizio oltre 5 anni fa, quando un micino bianco è st…

Fonte: HuffPostItalia | Leggi di più »

SOLE24ORE: Corre Mps dopo l’upgrade di Fitch e guida la pattuglia delle banche(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Titoli bancari in grande evidenza in Borsa guidati da Banca Mps che venerdì ha ricevuto un nuovo upgrade al rating da ...

Fonte: sole24ore | Leggi di più »