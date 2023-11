Come vestirsi in montagna per essere cool sulle piste da sci o al caldo in uno romantico chalet

L'aria è pungente, le temperature stanno calando e le cime delle montagne sono spolverate di bianco. Inizierà così dicembre, mese in cui si avvia ufficialmente anche la stagione bianca: che sia per un weekend sulle pista da sci o in un rifugio in alta quota, ormai è tempo di raggiungere le mete lungo i pendii. Già con le imminenti vacanze di fine anno, molti sono pronti per lasciare le città e raggiungere la casa vacanze, uno chalet di legno o un albergo con spa per rigenerarsi.

Insomma la montagna chiama. Sorge spontanea la domanda “come vestirsi in montagna?”: sulle piste da sci è infatti indispensabile l'equipaggiamento tecnico ma una volta terminata la mezza giornata sportiva si può passeggiare sulla neve, prendere una cioccolata calda o un caffé o ancora fare shopping tra le vetrine locali. Qui sotto la guida completa, ispirata alle fotografie vintage così come i look street style e da passerella più recent





