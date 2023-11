Come vestirsi a novembre: 5 look eleganti da copiare

Novembre è il mese in cui l’autunno entra davvero nel pieno. Ecco 5 outfit per adattarsi a questa stagione con stile ed eleganza In questo periodo dell’anno tirare fuori la gamma di cappotti (o ampliarla) è d’obbligo. L’It Coat più versatile è un mix di maschile e femminile, dal taglio dritto e dal tocco country che si sposa con tutto.

Un modello sottile in cashmere o in jersey misto lana, effetto lupetto più che maxi knit, è ideale per comporre il look in chiave layering. A seconda del peso, da indossare come sotto giacca con la gonna midi in panno semi rigida.La chiara nuance che si ispira ai menu del Nord non può che essere perfetta per illuminare i look della stagione fredda. Neutro ma più caldo del beige, il burro soddisfa tutti i gusti, anche quelli delle più scettiche in fatto di colori.

Tornati sulla cresta delle pozzanghere, oggi mimano da vicino un classico stivale da equitazione, ma in gomma. Chic come non mai, e perfetti con il look Quiet Luxury: leggings, blazer, camicia e giacca trapuntata in stile inglese.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

SKYTG24: Scadenze fiscali di novembre 2023, ecco il calendario completoLeggi su Sky TG24 l'articolo Scadenze fiscali di novembre 2023, ecco il calendario completo

Fonte: SkyTG24 | Leggi di più ⮕

ILMESSAGGEROIT: Previsioni meteo Halloween e 1 novembre: in arrivo temporali e piogge (poi la tempesta Ciaran)Maltempo su gran parte dell'Italia sia nel giorno di Halloween che l'1 novembre. La...

Fonte: ilmessaggeroit | Leggi di più ⮕

MEDIASETTGCOM24: Sagre gastronomiche: i buoni sapori del primo weekend di novembreTanti buoni prodotti da scoprire in tutta Italia, tra castagne, tartufi e salumi di ogni genere

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

MEDIASETTGCOM24: Pet Astrology: come sarà novembre 2023 per il nostro caneCagnolini affettuosi e teneri e, via via, sempre più allegri e vivaci

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕

SOLE24ORE: Bonus trasporti, nuovo click day il 1° novembre con altri 35 milioniIl bonus si può chiedere per se stessi o per un beneficiario minorenne a carico.Il richiedente attraverso la piattaforma bonustrasporti.lavoro.gov.it deve accedere all’area riservata tramite accede con SPID o Carta d’Identità Elettronica (CIE) e indicare il codice fiscale del beneficiario.

Fonte: sole24ore | Leggi di più ⮕

MEDIASETTGCOM24: Il 1° novembre è la Giornata Mondiale VeganSi celebra in tutto il mondo la giornata dedicata al Veganesimo; ecco alcune curiosità, idee e indirizzi vegan friendly per mangiare plant based

Fonte: MediasetTgcom24 | Leggi di più ⮕