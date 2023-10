Come sta andando Gabbiadini nella sua prima annata a Dubai

Se si parla di campionati del Vicino Oriente e della campagna di trasferimenti estivi 2023, il pensiero vola subito alla Saudi League, capace di portare nel proprio torneo alcuni dei migliori giocatori del Vecchio Continente. Tra di loro nessun italiano, ma diversi esponenti della Serie A come Demiral, Ibanez e Barrow.

Se nessun ex Nazionale azzurro è finito a Riad e dintorni, non si può dire lo stesso per gli altri paesi dell'area. Pensiamo a Verratti ad esempio, trasferitosi in Qatar dopo i tagli del PSG (che hanno portato ad esempio Neymar all'Al-Hilal, prima del grave infortunio di ottobre).

Se di Verratti si è parlato tanto, è passato quasi inosservato il trasferimento di Manolo Gabbiadini negli Emirati Arabi Uniti. L'ex attaccante di Sampdoria e Napoli, infatti, ha scelto l'Al-Nasr (da non confondere con l'Al-Nassr saudita in cui militano Cristiano Ronaldo, Mané e Brozovic) per proseguire la sua carriera. headtopics.com

una seconda esperienza lontano dall'Italia per Gabbiadini, la prima fuori dall'Europa. Ma come stanno andando queste prime settimane?

