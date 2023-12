Come rendere il volo con i bambini più sereno e confortevole

Le vacanze natalizie sono ormai alle porte e ti stai preparando a partire per un lungo viaggio in aereo con i tuoi bambini. Ecco come rendere il volo il più sereno e confortevole possibile Natale è alle porte e hai in programma di viaggiare in aereo con i tuoi bambini per raggiungere la meta delle vacanze. Ma come fare a rendere il volo il più sereno e confortevole possibile, sia per te che per i tuoi piccoli? Ecco alcuni consigli utili da seguire prima e durante il viaggio.

Prima di partire: scegli il volo giusto Se possibile, opta per un volo diretto e senza scali, per evitare stress e attese inutili. Inoltre, preferisci un volo che coincida con l’orario di sonno dei tuoi bambini, in modo che possano riposare durante il tragitto. Prepara il bagaglio a mano con cura Oltre ai documenti necessari, come passaporti, carte d’imbarco, certificati sanitari, ricordati di portare con te tutto il necessario per il benessere e il divertimento dei tuoi bambin





