Come realizzare un mascara fai da te: due ricette

VEDI ANCHE Come realizzare dei rossetti fai da te: ricetta semplice e veloce Ingredienti prima ricetta 2 cucchiaini di olio di ricino 1 cucchiaino di olio di lino ½ cucchiaino di olio di jojoba Procedimento Mettete in una piccola ciotola i tre oli e mescolate bene. Con l’aiuto di un piccolo imbuto, versate il tutto in un flaconcino per mascara con applicatore. Conservate a temperatura ambiente per circa 4/5 mesi.

Ingredienti seconda ricetta 10 ml di olio di cocco 20 ml di aloe vera in gel 1 cucchiaino di cera d’api in scaglie 1 compressa di carbone attivo 1 pentolino 1 sacchettino di plastica trasparente 1 contenitore vuoto di un vecchio mascara Procedimento In un pentolino sciogliete a bagnomaria a fuoco basso l’olio di cocco, l’aloe vera e la cera d’api in scaglie. Mescolate continuamente con un cucchiaio di legno. Aggiungete la compressa di carbone (due se volete ottenere un mascara nero marcato).

