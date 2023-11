Come parlare di guerra ai bambini?

Parlare di guerra ai bambini è importante, anche se il conflitto in Ucraina sta spaventando tutto il mondo, bambini e adolescenti compresi. Difficile non imbattersi nelle immagini e nei resoconti che arrivano dal fronte. I video e le foto hanno un impatto fortemente significativo sui più giovani, che ne rimangono terrorizzati. Può essere particolarmente complicato parlarne con loro. In molti sono convinti che sia meglio evitare il discorso, soprattutto con i più piccoli.

Parlare di guerra ai bambini: rispondete alle domande Parlate con i vostri figli di quello che sta succedendo. Se sono molto giovani evitate che possano guardare dei video o delle immagini, anche in vostra presenza. Cercate di essere sicuri di rispondere a tutte le loro domande, nel modo più idoneo possibile. Non sforzatevi però di parlarne. Lasciate che siano loro a chiedere.

