Come fare un coprivaso con i cartoni delle uova

Volete realizzare un coprivaso originale per le vostre piante? Accumulate un po’ di cartoni delle uova e con un procedimento molto semplice otterrete il vostro coprivaso. Ecco come fare. VEDI ANCHE Come realizzare un vaso porta oggetti con i tappi di plastica Occorrente cartoni delle uova (circa venticinque) colla a caldo spray acrilico un vaso di media altezza e non troppo largo un telo forbici bacinella d’acqua Procedimento Tagliate i coperchi e l’aletta dai cartoni delle uova.

Posizionate i cartoni bagnati su un foglio di carta assorbente e schiacciateli, poi lasciateli asciugare per uno o due giorni. Incollate i cartoni l’uno all’altro con la colla a caldo versata abbondantemente su un lato. Pressate per qualche secondo per farli aderire bene uno all’altro. Avvolgete i i cartoni intorno al vaso. Incollate gli ultimi cartoni rimasti. Se volete, colorate il vostro coprivaso con dello spray acrilico. Dopo la prima passata, lasciate asciugare per tre ore.

