Come è nata la rivalità tra Juventus e Fiorentina?

A livello storico, la rivalità tra Fiorentina e Juventus è stata plasmata man mano con diversi eventi: nel 1928 la viola venne sconfitta 11-0 dai bianconeri, onta impossibile da dimenticare. Ma è del 1982 la storica gara che più di tutte viene indicata come l'esplosione dell'odio (tra diverse virgolette).

Serie A 1981/1982, Juventus e Fiorentina in testa al campionato: Madama vincerà lo Scudetto tra le polemiche arbitrali. Goal di Graziani in Cagliari-Fiorentina annullato e pareggio in Sardegna, rigore di Brady dubbio che porta i bianconeri al titolo con 46 punti, uno in più rispetto ai toscani dopo il successo contro il Catanzaro.

La rivalità continua nel 1990 con la finale di Coppa UEFA: Juventus vincente 3-1 all'andata e polemiche su una rete, secondo i viola, irregolare, e pareggio 0-0 al ritorno sul campo di Avellino, in virtù di un Franchi in fase di rimodernamento in vista dei vicini Mondiali. Il Curi, stadio designato dalla società toscana come secondo impianto, era invece squalificato.

Apriti cielo: i fans si sentono traditi dalla società dei Pontello, ma non dal fuoriclasse di Caldogno, che si rifiuterà di tirare un rigore mesi dopo, e al momento della sostituzione raccoglierà una sciarpa del club toscano lanciata in campo da un tifoso del suo vecchio feudo. Portando anche i fans di Madama a sentire la rivalità, sempre più.

