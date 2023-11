Come dormire bene insieme in coppia con questo metodo scandinavo semplice e rivoluzionario

Nei film romantici, e probabilmente anche per molte coppie nella realtà, dormire abbracciati è la cosa più bella e piacevole del mondo. Ci si addormenta vicini e così si resta per tutta la notte. Quello che però per molti è dolce e confortevole, per alcuni è l'equivalente di un vero e proprio disagio.

Per alcune persone dormire vicini può diventare un'esperienza quasi soffocante, perché priva la persona del proprio spazio vitale e impedisce i movimenti nel letto, quando ci si vuole girare per cambiare posizione. Eppure dormire vicino alla persona che amiamo fa bene alla nostra salute mentale. In questa condizione di relax e benessere, il cervello rilascia ossitocina, anche nota come “ormone dell'amore o della felicità”, che aiuta a infondere un senso di calma e sicurezza, e così anche a dormire meglio. Nonostante ciò, condividere il letto con il partner può causare disagio ad alcuni, fastidio e persino litigi nella coppia

