Come combattere la stanchezza durante le feste

Ci si dovrebbe riposare di più, ma a pesare è il cambio di abitudini. Ecco i consigli dell’esperto Vacanze, tempo di relax, di cene con amici e parenti, ma anche di qualche ora di sonno in più al mattino. Eppure durante le feste la sensazione di stanchezza pare non voglia andarsene, a dispetto di dormite che nella quotidianità non sono possibili. Come mai? Secondo gli esperti è colpa della sregolatezza dei ritmi.

Attenzione anche a non eccedere con la sveglia posticipata: dormire oltre le 7 ore e mezza potrebbe rompere i ritmi circadiani, lasciando una maggiore sonnolenza e spossatezza. Qui i consigli dell’esperto. Attenzione a quanto si dorme al mattino Le vacanze non sono ancora finite, ma per molti pare che i giorni delle feste siano accompagnati da un maggior senso di stanchezza. Il rimedio più immediato appare quello di dormire più a lungo, posticipando la sveglia. Eppure andare oltre le 7/8 ore di sonno a notte potrebbe essere controproducent





