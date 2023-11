Come aprire un'automobile con chiusura elettronica se il telecomando non funziona?

L'apertura e chiusura elettronica delle automobili, con conseguente sblocco dell'eventuale antifurto con immobilizzatore, non sono più da diversi anni un lussuoso optional riservato alle sole auto di alta gamma. Al contrario, sono sempre più diffuse le automobili che si aprono con il telecomandino o, addirittura, con un sistema 'keyless' che permette al guidatore di aprire l'auto senza nemmeno tirar fuori dalla tasca la chiave.

Ma che succede se il telecomando, o la chiave keyless , si scaricano e non funzionano più? Come aprire l'automobile se la serratura elettronica non si sblocca? Il caso più frequente è quello della chiusura elettronica con telecomando per il blocco e lo sblocco delle portiere. Dopo un cospicuo numero di aperture e chiusure la batteria del telecomando inizia a scaricarsi e, di conseguenza, è necessario avvicinarsi sempre di più al veicolo altrimenti, come si dice comunemente, 'il telecomando non prende'. L'espressione è ben poco tecnica, ma efficace perché ricorda molto quanto avviene con i telecomandi scarichi delle T





