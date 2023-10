Comandante: il Making of

«Volevo fare un film che parlasse di forza, ma non avevo chiaro in mente cosa significasse per me essere forti. Salvatore Todaro era un soldato, un uomo che affondava il ferro: ma l’uomo no; l’uomo lo ha salvato. E questa, per me, è diventata l’idea più esaltante di forza».

Il film, come nel making of si sente dire dai suoi produttori (con lo stesso De Angelis, Attilio De Razza, Nicola Giuliano e Pierpaolo Verga, tutti presenti sul set allestito a Taranto per riprendere nel modo più realistico possibile l’immersione del sommergibile e le scene in acqua), celebra l’uomo, ma soprattutto la sua idea: la capacità di un individuo di mettersi al servizio della Storia.

